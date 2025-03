Wiener Opernball setzt mit 397.271,10 Euro ein starkes Zeichen der Solidarität

"Der Opernball hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Symbol der Solidarität mit jenen Menschen in unserem Land entwickelt, die materielle Unterstützung benötigen. Diese Haltung teilen, und das freut mich besonders, auch unsere Gäste und Partner, wie das beeindruckende Ergebnis beweist", so Roščić.

"Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, mit dem Werk Rote Felsenwand meines Vaters Franz Grabmayr gemeinsam mit dem Wiener Opernball ein Zeichen der Solidarität zu setzen, und einen Beitrag zu dem großartigen Spendenergebnis zu leisten. Solidarität mit in Not geratenen Menschen ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig und mir ein großes Anliegen. Mein besonderer Dank gilt all den Hilfsorganisationen und ihren vielen teilweise ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz, die Welt ein kleines Stück besser zu machen!", so Jakob Grabmayr dazu.