Wiener Kaffeesieder vergeben Spezialpreis bei Hans Staud Musikpreis

Im Rahmen des renommierten Hans Staud Musikpreises, der 2025 zum vierten Mal ausgetragen wird, verleihen die Wiener Kaffeesieder heuer erstmals den mit 3.000 Euro dotierten "Spezialpreis der Wiener Kaffeesieder". Zusätzlich erhält der Preisträger oder die Preisträgerin die Möglichkeit, im Rahmen des Wiener Kaffeesiederballs aufzutreten. Der Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer wird damit seinen Leitlinien, Kunst und Kultur in den Wiener Kaffeehäusern zu entdecken, zu fördern und zu präsentieren einmal mehr gerecht.

Zwischen dem Traditionsunternehmen Staud’s Wien, das mit seinen Produkten die kulinarische Wiener Genusskultur prägt, und den Wiener Kaffeesiedern, den Hütern der Wiener Kaffeehauskultur, besteht schon lange eine enge Kooperation, die nun genussvoll erweitert wird. Der Hans Staud Musikpreis für Gesang wurde erstmals 2022 ins Leben gerufen und wird jährlich von der Dkfm. Hans Staud Privatstiftung mit dem Ziel organisiert, junge Gesangstalente mit Schwerpunkt Oper und Operette zu fördern und ihnen eine Möglichkeit der Präsentation zu bieten.