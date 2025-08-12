Wie Andreas Kronthaler nach dem Tod von Vivienne Westwood weiterlebt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Als Student an der Wiener Universität für angewandte Kunst lernte Andreas Kronthaler einst die britische Modeschöpferin Vivienne Westwood kennen, die dort unterrichtete. 1992 gingen die beiden den Bund der Ehe ein und waren bis zu Westwoods Tod 2022 30 Jahre lang verheiratet. Sie lebten gemeinsam in London. Dem Magazin Bunte erzählte Kronthaler jetzt, dass er das gemeinsame Zuhause aber schon vor einiger Zeit verlassen habe. "Die letzten Jahre dort waren einfach schwierig für mich. Ich bin nicht mehr so gern zu Hause gewesen. Aus bestimmten Gründen."

Seine neue Heimat ist jetzt Mailand. "Ich habe kaum was mitgenommen. Nur so Sachen, die in London nie Sinn gemacht haben, wo ich mir denke, die passen besser nach Italien: lustige Hosen mit Farben und Mustern. Ansonsten nur Kleinigkeiten wie eine Decke, ein paar Bilder und ein paar Teppiche, weil ich Teppiche so gerne mag", erzählt der Designer. Einsam fühle er sich nach dem Tod seiner Frau allerdings nicht. "Im Gegenteil. Ich fühle mich extrem gesegnet. Denn: Ich habe noch ein Leben vor mir, dadurch, dass wir so einen Altersunterschied hatten. Normalerweise wäre ich jetzt vielleicht auch um die 80, da wäre meine Zukunftsperspektive eine andere. Aber mein Ausblick ist: Da ist noch einmal ein Leben."