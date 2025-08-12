Erster Todestag von Richard Lugner: So gedenkt man in der Lugner City

Heute vor einem Jahr verstarb der umtriebige Baumeister Richard Lugner in seiner Villa in Döbling in Wien. Seine Witwe Simone Lugner möchte den Tag in aller Stille begehen, wie sie mehreren Medien sagte.

An seiner Wirkungsstätte, der Lugner City, hat man sich für den heutigen Tag etwas Besonderes überlegt. So gibt's dort heute noch bis 21 Uhr die Wachsfigur von Richard Lugner aus Madame Tussaud's zu sehen.