Erster Todestag von Richard Lugner: So gedenkt man in der Lugner City
Heute vor einem Jahr verstarb der umtriebige Baumeister Richard Lugner in seiner Villa in Döbling in Wien. Seine Witwe Simone Lugner möchte den Tag in aller Stille begehen, wie sie mehreren Medien sagte.
An seiner Wirkungsstätte, der Lugner City, hat man sich für den heutigen Tag etwas Besonderes überlegt. So gibt's dort heute noch bis 21 Uhr die Wachsfigur von Richard Lugner aus Madame Tussaud's zu sehen.
"Ein Jahr ohne Richard Lugner. Heute denken wir mit einem Lächeln und etwas Wehmut zurück an all die besonderen Momente, die er uns geschenkt hat. Ob bei humorvollen Clips, spontanen Ideen oder charmanten Auftritten - er war immer mit vollem Herzen dabei und hat Generationen auf seine ganz eigene Art berührt", heißt es auf den Social-Media-Kanälen des Einkaufszentrums.
