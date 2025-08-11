Simone Lugner gedenkt Richard: "Ich ziehe unsere Pläne alleine durch"

Morgen, Dienstag, jährt sich der Todestag des bekannten Baumeisters Richard Lugner zum ersten Mal. "Nur" 72 Tage war Simone Lugner mit ihm verheiratet, wurde als leitende Angestellte aus der Lugner City geschmissen und auch um das Wohnrecht in der Villa muss sie kämpfen. "Aktuell behauptet man, ich habe mich nicht um ihn gekümmert, und deshalb stehe mir das Wohnrecht nicht zu", sagte sie gegenüber dem Magazin Bunte. Sie habe sich im letzten Jahr sehr sparsam verhalten und die Kosten für das Haus gesenkt. "Ich habe für Richard mein Leben aufgegeben. Meine Wohnung, meinen guten Job in der Geschäftsführung eines Baummarkts, meine Anonymität - alles. Ich kämpfe bis zuletzt um mein Erbe." Die beiden hatten gemeinsame Pläne, "und die ziehe ich jetzt alleine durch."

Sie würde sich aber gerne mit dem Rest der Familie zusammensetzen "und das abschließen, weil im Moment nur die Anwälte verdienen und die Nerven von uns allen nicht geschont werden. Es ist ja auch so, wenn das Erbe dann durch ist, müssen wir wohl zusammenarbeiten. Wir besitzen dann gemeinsam die Firmen. Es wäre nicht schlecht, wenn wir uns einigen und jeder seinen Weg geht." Sie würde sich gedanklich immer noch sehr viel mit Richard Lugner beschäftigen, er sei auch nach wie vor sehr im Haus präsent. "Er war immer lustig, hatte ein enormes Wissen, und er hat viel erzählt. Das schätze ich sehr, weil einem nie der Gesprächsstoff ausging. Er hatte ein großes Herz gehabt. Er war sehr gütig. Er wollte auch wirklich, dass es mir gut geht."