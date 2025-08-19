Welche neue Karriere "Dancing Star" Herby Stanonik startet

2023 fegte Tanz-Profi Herby Stanonik mit Autor und Kabarettist Michi Buchinger übers „Dancing Stars“-Parkett. 2025 tanzte er sich mit Content Creatorin Anna Strigl in die Herzen der Fans.

Seine Engelsgeduld mit seinen Promis kommt nicht von ungefähr, denn Stanonik hat eine lange Karriere als Volksschullehrer hinter sich.

„Schon oft habe ich in einer gemütlichen Runde lustige Anekdoten aus dem Schulalltag erzählt“, so Stanonik.

„Und weil dabei immer so viel gelacht wurde, war ich mir sicher, dass ich damit ein eigenes Programm füllen könnte.“ Und jetzt ist es so weit – er steht am 10. September mit seinem Kabarettprogramm „Bildungsscheu“ auf der Bühne in der Kulisse Wien.

Da erzählt er humorig, warum der Name des Solos „Bildungsscheu“ lautet, warum er als Lehrer viele Spitznamen bekommen hat und, wie sein erstes Jahr als Klassenvorstand war.

Tickets: www.kulisse.at.