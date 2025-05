Was TV-Koch Andi Wojta nach "Dancing Stars" plant

Charmant fegt TV-Koch Andi Wojta Woche für Woche übers ORF-Tanzparkett. "Es ist extrem intensiv, aber es macht wahnsinnig Spaß", so der Küchenmeister zum KURIER.

Derzeit will er sich voll und ganz auf die Show konzentrieren, aber seine Pläne nach der Staffel stehen schon fest. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er sein Minoritenstüberl in der Wiener Innenstadt zugesperrt hat. Grund war, dass das Gebäude, in dem sich das Lokal befindet, renoviert wird.