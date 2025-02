"Keinen Sinn mehr": ORF-Starkoch schließt sein Wiener Innenstadtlokal

Nun hat der Spitzenkoch, mitunter bekannt aus den ORF-Sendungen Frisch gekocht mit Andi und Alex oder Andi & Alex am Sonntag, sein Lokal in der Wiener Innenstadt geschlossen.

Im Jahr 1995 übernahm Andreas Wojta das Minoritenstüberl im Souterrain des Palais Starhemberg am Minoritenplatz .

"Kein Sinn mehr"

"Es hat so keinen Sinn mehr gemacht", erklärt er gegenüber der Kronen Zeitung. Grund der Schließung: Das Gebäude am Minoritenplatz 5, in dem sich auch das Unterrichtsministerium befindet, wird renoviert. Wojta möchte nicht darauf warten, bis man das Lokal wieder neu eröffnen kann.

Der Gastronomie bleibt Wojta jedoch erhalten, Pläne für ein neues Lokal liegen schon in der Schublade. Wo er es mit einem neuen Restaurant versuchen will, verrät der Koch nicht. Fix ist: Es wird in Wien sein. Vorerst möchte sich Wojta auf seine Teilnahme bei Dancing Stars konzentrieren, verrät er der Krone.