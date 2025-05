Bei "Dancing Stars" liegt Liebe in der Luft - und Schottenberg wird Gastjuror

"Die Idee des Formats ist wunderbar: Es erzählt Geschichten. Über Menschen. Nichts anderes versuche ich seit Jahrzehnten. Geschichten bilden die Welt ab. Ich bin süchtig danach. Auch nach 'Dancing Stars'", sagt er.

"Ich könnte stundenlang zusehen. Diesmal aus der ersten Reihe! Ich freue mich darauf, den wunderbar begabten Tänzerinnen und Tänzern mit der Milde meines Alters auf die Beine sehen zu dürfen - eigentlich ja in ihre Seele."

Paar 03: Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu "Crazy In Love" (Quickstep) und "How Deep Is Your Love" (Rumba)

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu "I Was Made for Lovin' You" (Slowfox) und "All The Sings She Said" (Paso Doble)

Paar 06: Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu "L-O-V-E" (Slowfox) und "Marry You" (Jive)

Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu "Moon River" (Langsamer Walzer) und "Bésame Mucho" (Rumba)

Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu "I Want to Be Loved by You" (Slowfox) und "Tanze Samba mit mir" (Samba)