"Dancing Stars"-Aus: Glawischnig über heimliche Tränen und Imagewandel

„Wenn man wieder einmal spürt, wo Grenzen sind und sich über diese hinaus entwickelt. Das ist schon eine extrem wertvolle Erfahrung. Ich hab auch gemerkt, wie wichtig die gesamte Körperarbeit ist. Den eigenen Körper auch viel stärker als Gesamtressource zu nutzen. Und was ich schon auch gelernt habe, ist wieder mit Niederlagen umzugehen. Das habe ich früher auch in der Politik gehabt – die Wahlabende. Und das einfach auch zu akzeptieren.“

Sie glaubt aber, persönlich durchaus an der Dancing-Stars-Reise gewachsen zu sein und viel für ihr weiteres Berufsleben (sie berät Firmen im Bereich Nachhaltigkeit und macht Führungskräfte-Coachings) mitnehmen zu können.

Vor allem die letzten zwei Trainingswochen waren für Glawischnig ganz schön hart, wie sie erzählt. „Da gab’s schon Momente, wo ich heimlich in Tränen ausgebrochen bin. Weil ich einfach gesehen habe, es wird immer schwieriger, man muss immer mehr abliefern und kann aber eigentlich nicht mehr. Man kommt an seine Grenze und da wird man dann wütend auf sich selbst.“

Auch ihr öffentliches Image habe sich dadurch verändert. „Mit Sicherheit. Es haben mir sehr viele geschrieben, dass sie nicht erwartet hätten, dass ich so nett bin“, erzählt sie lachend.

Ihr Tanzpartner Stefanin hat jedenfalls schnell gespürt, „dass es eine sehr harmonische Arbeit sein wird, denn wir beide sind von Haus aus sehr respektvolle Menschen und erkennen Grenzen und überschreiten diese nicht.“

Kritische Social-Media-Kommentare haben die beiden erst gar nicht gelesen, sich davon also nicht beeinflussen lassen. „Uns war immer wichtig, was wir empfinden und wie wir die Show empfinden und nicht wie die anderen das sehen“, so Stefanin.