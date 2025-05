Warum Anna Strigl seit "Dancing Stars" viele Follower verloren hat

"Also schon so, dass man die Zahlen sieht und sich denkt, ui das geht jetzt ein bisserl bergab. Besonders auffällig ist es auf Instagram, wo ich mir denke, jetzt hab ich grad die 600.000 geknackt, jetzt droppt's dann vielleicht drunter", so Strigl.

"Aber, es ist's mit halt wert, denn ich habe ja mit Social Media begonnen, einfach um mein Leben zu teilen und im Moment ist es halt grad das Tanzen. Und ich versteh', dass das für viele nicht das Spannendste ist, denn jeder mag was anderes, aber so ist es halt grad. Und die Leute, die es mögen, die mögen es wirklich und dann passt das schon", so Stirgl, die in ihrem Profi Herby Stanonik einen "Freund fürs Leben" gefunden hat.

Die beiden wollen nach "Dancing Stars" sogar gemeinsam auf Urlaub fahren.