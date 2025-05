"Dancing Stars": Welches Paar drei Wochen vorm Finale gehen musste

Das "Dancing Stars"-Finale naht in großen Schritten. Welche Paare am Freitag mit Einzeltänzen und beim Salsa-Duell überzeugen konnten.

Das "Dancing Stars"-Finale naht in großen Schritten: In drei Wochen ist es so weit. Dass sie das Potenzial für ganz Großes haben, bewiesen jedenfalls Unternehmerin Simone Lugner und Danilo Campisi (Paar 10), die die Show am Freitag eröffneten. Dass sich die beiden gut im Finale machen würden, sah auch Entertainer Ross Antony, der diesmal neben den fixen Jurymitgliedern Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker Platz nahm. Lugner und Campisi tanzen einen Tango zum Lady-Gaga-Song "Poker Face". Ihr sei davor schlecht gewesen, so Lugner. Trotzdem: Ekker lobte, Angelini-Santner sah eine klare Steigerung. 24 Punkte gabs von der Jury - persönlicher Rekord. "Wir wollen ins Finale", so Lugner, das Ziel vor Augen. Von Moderator Andi Knoll drauf angesprochen, dass man in den Zeitungen lesen konnte, dass sie die Lugner-Villa räumen müsse, entgegnete sie, dass ihr Anwalt in dieser Sache kämpfe und sie sich darum ganz aufs Tanzen konzentrieren könne.

© ORF/Hans Leitner Simone Lugner und Danilo Campisi zeigten einen Tango

Das zweite Paar am Parkett trat mit Startnummer 03 an: Fernsehkoch Andi Wojta und Kati Kallus präsentierten einen Wiener Walzer zu "Mr. Bojangles". "Es hat mir gefallen", begann Balázs Ekker seine Wertung. Mit dem Finale im Fokus sei "nett zu tanzen aber nicht genug". "Wenn du im Finale mitmischen willst, muss die Choreografie so anspruchsvoll sein, wie jene, der anderen." Für Angelini-Santner war der "Moment am Parkett" hingegen "richtig gut". "Besser gehts nicht", schloss sie. Gastjuror Anthony schloss sich dem an. Für ihn zähle "nicht nur die Technik, sondern vor allem Ausstrahlung, Emotion und die Freude am Tanzen. Und wer dabei noch ein bisschen Glitzer versprüht - umso besser", wie er dem ORF vorab sagte. Er riet Wojta mit Blick auf Ekker: "Ignorier einfach, was dieser Mann sagt." Die Jury vergab 26 Punkte (je 10 von Angelini-Santner und Anthony).

© ORF/Hans Leitner Andi Wojta und Kati Kallus tanzten einen Wiener Walzer

Mit einem gruseligen Paso Doble zu "Bring Me to Life" ging Paar 08 an den Start. Ex-Politikerin und Unternehmerin Eva Glawischnig sollte dabei eine Hexe verkörpern, Dimitar Stefanin einen auf einem Seziertisch liegenden Untoten. Glawischnig sei immer sehr authentisch, bescheinigte ihr Moderatorin Mirjam Weichselbraun. Der Tanz habe ihr sehr gut gestanden, so Angelini-Santner. Ross Anthony zeigte sich begeistert von der dargebotenen Geschichte. Und Ekker? Der meckerte: Er habe "alles gekriegt, nur Paso Doble nicht". 21 Punkte gab es insgesamt vom Jury-Trio - der persönliche Rekord des Tanzpaars.

© ORF/Hans Leitner Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin tanzten einen Paso Doble

Glawischnig und Stefanin klatschen mit Komiker Paulus Bohl und Catharina Malek (Paar 09) ab. Die beiden tanzten zu "Hip Teens (Don’t Wear Blue Jeans)" einen Jive, der mit Standing Ovations vom Publikum - und 28 Punkten - belohnt wurde. Noch ein persönlicher Rekord. "Mega, fantastisch, bombastisch" empfand Ross Anthony die Darbietung. "Einen Tanz, den wir in dieser siebten Sendung brauchen", sah Ekker ("danke, danke, danke") und Anglini-Santner lobte das "Feuerwerk an Jive-Schritten".

© ORF/Hans Leitner Paulus Bohl und Catharina Malek bei ihrem Jive

Paar 06 - Anna Strigl und Herby Stanonik - trat mit einem Wiener Walzer zu "What's New Pussycat?" an. Dem Publikum gefiel die vertanzte Geschichte rund um ein sich streitendes und am Ende wieder versöhntes Pärchen. Auch dafür gab es Standing Ovations. Er frage sich nur, ob der technische Grad so hoch ist, dass sie die nächste Runde verdient habe, so Ekker zunächst. Er beantwortete die Frage schließlich selbst: "Es war gut genug für die nächste Runde." Die Hochwertigkeit des Tanzes hob Angelini-Santner hervor: "So eine Qualität gehört ins Finale." Die "Hammer-Performance" lobte auch Ross Anthony, der wie Angelini-Santner 10 Punkte vergab. 8 kamen von Ekker - insgesamt wurden es also 28 Punkte.

© ORF/Hans Leitner Anna Strigl und Herby Stanonik präsentierten einen Wiener Walzer

Das letzte Paar des Abends - Schauspieler Aaron Karl und Katya Mizera mit der Startnummer 05 - tanzte eine Rumba zu "Havana". Angelini-Santner gefiel, dass beide "als Paar gewirkt" haben. "Viel Gutes" sei ihr bei Karl aufgefallen, "die Beine" seien allerdings "zu schwach" gewesen. Trotzdem: "Selten so einen tollen Promi-Herren gehabt." Anthony beschwerte sich, dass er sich wegen der tollen Leistung von Profi Mizera nicht auf Karl konzentrieren konnte. 26 Punkte.

© ORF/Hans Leitner Aaron Karl und Katya Mizera bei ihrer Rumba

Beim Salsa-Duell zeigte sich dann, wie spontan die Paare sind: Bevor sie das Parkett betraten, wussten sie nicht, zu welchem Song sie tanzen und gegen welches Konkurrenzteam sie antreten würden. Wie es der Zufall so wollte, mussten Aaron Karl und Katya Mizera gegen Paulus Bohl und Catharina Malek zu "Despacito" antanzen. Zum Sieger-Paar wählte die Jury Karl und Mizera - sie bekamen dafür wie alle Gewinnerteams drei weitere Punkte auf ihr Konto, die Duell-Zweitplatzierten je einen Punkt. Anna Strigl und Herby Stanonik duellierten sich mit Simone Lugner und Danilo Campisi zu "Tequila". Im direkten Vergleich konnten dann auch vor allem diese beiden die Jury überzeugen. Das letzte Salsa-Duell machten Andi Wojta mit Kati Kallus und Eva Glawischnig mit Dimitar Stefanin zu "Corazón Espinado" untereinander aus: Über drei Zusatz-Punkte durften sich Wojta und Kallus freuen. Einen Punkt gabs noch für Glawischnig und Stefanin.

Zum Abschluss dürften dann noch alle Falco-Fans auf ihre Kosten gekommen sein. Anlässlich 40 Jahre "Rock Me Amadeus" brachten Mitglieder der Original-Band von Falco gemeinsam mit heimischen Solisten den Flair von damals in den "Dancing Stars"-Ballroom. Mit dabei waren Ana Milva Gomes, Drew Sarich, Edita Malovčić, Georgij Makazaria, Andie Gabauer, Roman Gregory, Tini Kainrath und Moritz Mausser, der Hauptdarsteller des Musicals "Rock Me Amadeus". Glawischnig und Stefanin sind raus Am Ende war klar: Ihr Paso Doble brachte Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin kein Glück. Das Paar ist in der siebten "Dancing Stars"-Folge ausgeschieden. Nächste Woche geht es um den Einzug ins Semi-Finale.