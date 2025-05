Gastjuror Ross Antony enthüllt: Dieser "Dancing Stars"-Promi hat sein Herz erobert

Frischen Wind brachte der deutsche Schlagerstar Ross Antony am Freitag als Gastjuror in den ORF-Ballroom. Perfekt vorbereitet, punktete er vor allem mit wertschätzenden Kommentaren.

"Das war mein erstes Mal in einer Tanz-Jury. Ich habe mich sehr damit beschäftigt die letzten Wochen, ich wollte nämlich unbedingt was Wichtiges und auch Richtiges sagen. Ich glaube, ich hab das Gott sei Dank gut hinbekommen", so der Entertainer im KURIER-Gespräch.

Und natürlich erkennt er die guten Leistungen der derzeitigen Favoriten Aaron Karl, Anna Strigl und Paulus Bohl an, besonders beeindruckt hat ihn aber ein anderer Promi. "Ich würde mich trotzdem freuen, wenn jemand wie Andi Wojta es ganz weit schaffen würde, denn er ist so ein Sympathieträger!", so Antony.