"Dancing Stars": Was hinter dem Streit von Lugner und Campisi steckt

Zwischen ihr und ihrem Profipartner Danilo Campisi herrscht derzeit eine angespannte Situation. Im Training sind so richtig die Fetzen geflogen, auch eingefangen von den ORF-Kameras.

"Es ist bei allen so, dass sie streiten. Nur, wir sind ehrlich und authentisch und wir machen das auch vor der Kamera, denn darum geht’s auch bei der Show, dass man zeigt, dass nicht nur alles happy peppy ist", so der Tänzer.

"Jeder Mensch hat Kanten und diese Kanten kommen manchmal auch vor der Kamera heraus, sollen sie ja auch. Denn nur authentische Seelen können dann auch authentische Tänze auf der Bühne bringen", sagt Campisi.

Simone gibt zu, dass sie so richtig "haß" auf ihren Profi war, aber im Endeffekt hätte das in ihrer derzeitigen belastenden Situation auch sein Gutes.

"Hier im Ballroom oder im Training kann ich das alles komplett vergessen. Nicht nur, weil Danilo jetzt so mega streng war im Training und ich so richtig haß war, sondern auch, weil man einfach all die anderen Sorgen vergisst. Man ist voll im Fokus, man ist beim Tanzen und alle anderen Dinge sind einfach viel weiter weg."

Sie würde an ihm vor allem "seine Leidenschaft für das Tanzen und das Training" schätzen. "Er hat mich nie aufgegeben."