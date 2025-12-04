Was Toni Polster im Nikolo-Kostüm besonders berührt hat

Am Donnerstagnachmittag kam zum Christkindlmarkt vor dem Schloss Schönbrunn nicht nur ein Nikolaus, sondern gleich drei. Und wenn man ganz genau hinsah, konnte man auch bekannte Gesichter hinter der Maskerade erkennen.

Die Kickerlegenden Toni Polster und Andi Herzog und Kabarettist Paulus Bohl versteckten sich darunter, verteilten Nikolaussackerl und sammelten Spielzeug von Kindern ein, das sie dann in das Mutter-Kind-Haus Arbeitergasse brachten. Zusätzlich brachten sie auch noch Geschenke von Amazon, die sich die Kinder gewünscht hatten.

Und die Promi-Nikolos zeigten sich nach dem Besuch besonders berührt. "Ich habe in meinem Leben viele große Stadien erlebt - aber nichts berührt so wie ein Kind, das sich wirklich freut", so Andreas Herzog.