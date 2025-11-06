Geheimnis gelüftet: Diese Promis verstecken sich hinter der Nikolo-Verkleidung

"Lustig, lustig, tralalalala, heute ist Nikolausabend da", heißt es in einem Monat, am 6. Dezember, wieder. Etwas früher werden aber schon drei ganz besondere Nikoläuse-Sackerl verteilt. Anlässlich der Amazon-Nikolausaktion schlüpfen die ehemaligen Fußballer Toni Polster und Andi Herzog sowie Kabarettist Paulus Bohl in die Rolle des Heiligen und werden am 4. Dezember ab 14.30 Uhr beim Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn sein. Dabei kann Spielzeug gespendet werden, das im Anschluss an die Mutter-Kind-Häuser der St. Elisabeth-Stiftung geht.

Die prominenten Nikoläuse nehmen ein Spielzeugauto entgegen

"Ich bin jetzt schon das dritte Mal als Nikolaushelfer dabei - und ehrlich gesagt, ich freue mich jedes Jahr darauf. Wenn man sieht, wie sich die Kinder in den Mutter-Kind-Häusern freuen und ganz aus dem Häuschen sind vor Aufregung - das berührt einfach. Das ist der echte Geist der Weihnachtszeit", zeigt sich Toni Polster schon voller Vorfreude.