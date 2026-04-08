Was Sandra Cervik zu ihrem Abgang vom Theater in der Josefstadt sagt
28 Jahre lang war Schauspielerin Sandra Cervik (59) fixes Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt. Sie ist verheiratet mit dem scheidenden Direktor Herbert Föttinger, dessen Nachfolgerin Marie Rötzer die Verträge von 18 Ensemblemitgliedern nicht verlängern wird, darunter auch den von Sandra Cervik.
So spielt sie morgen, Donnerstag, in "Leonce und Lena" ihre letzte Premiere an diesem Haus. "Natürlich empfinde ich eine leise Melancholie, wenn ich nach 28 Jahren mein angestammtes Theater verlasse. Ein solcher Ort wird ja über die Jahre zu einer künstlerischen Heimat", so Cervik zum KURIER.
Der Abschied mit diesem Stück gibt dem Ganzen aber "etwas Schönes, Poetisches und Spielerisches."
Cervik wurde in der Direktionszeit von Helmuth Lohner an die Josefstadt engagiert und schätzte seither "die liebevolle, fast familiäre Atmosphäre und die große Rücksichtnahme, die den Schauspielerinnen und Schauspielern hier von allen Abteilungen und Gewerken entgegengebracht wird. An dieses Miteinander werde ich sehr gerne denken, und genau dieses Gefühl werde ich wohl auch vermissen."
Wie es für sie jetzt weitergeht, steht noch in den Sternen. "Im Juli gönne ich mir vorerst eine Pause. Ich habe in den letzten Jahren wirklich sehr viel gespielt. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise weitergeht."
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