Was Sandra Cervik zu ihrem Abgang vom Theater in der Josefstadt sagt

28 Jahre lang war Schauspielerin Sandra Cervik (59) fixes Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt. Sie ist verheiratet mit dem scheidenden Direktor Herbert Föttinger, dessen Nachfolgerin Marie Rötzer die Verträge von 18 Ensemblemitgliedern nicht verlängern wird, darunter auch den von Sandra Cervik.

So spielt sie morgen, Donnerstag, in "Leonce und Lena" ihre letzte Premiere an diesem Haus. "Natürlich empfinde ich eine leise Melancholie, wenn ich nach 28 Jahren mein angestammtes Theater verlasse. Ein solcher Ort wird ja über die Jahre zu einer künstlerischen Heimat", so Cervik zum KURIER.