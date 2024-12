Was für "Phantom der Oper" Anton Zetterholm die größte Herausforderung ist

Eine große Ehre, wie er selbst sagt. "Ich glaube, bei so einer ikonischen Rolle ist die größte Herausforderung, irgendetwas von mir persönlich auf die Bühne zu bringen. Dass ich meine Version machen darf. Frisch und neu. Es ist ein bisschen jünger, ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Feuerwerk. Das fühlt sich richtig gut an“", so Zetterholm in der KURIERTV-Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah".

Eigentlich wollte er Profifußballer werden, doch mit 17 hat er entdeckt, "dass Singen vielleicht einfacher für mich ist." Mit Musical hatte er davor nicht viel am Hut, doch dann ging alles ganz schnell. 2008 gewann er die Sat1-Castingshow "Ich Tarzan, Du Jane", stand seitdem in vielen Musicals auf der Bühne.

Mit seinen beiden kleinen Söhnen und Ehefrau Harriet Jones (ebenfalls Musicaldarstellerin) lebt er derzeit in Hietzing, fühlt sich auch sehr wohl dort. Seine Heimat Schweden vermisst er natürlich trotzdem. "Wir haben uns ein sehr schönes, rotes Holzhaus gekauft, so wie man es aus einem Astrid-Lindgren-Film kennt, 100 Jahre alt. Leider kann man das ja nicht überallhin mitnehmen", erzählt er lachend.

Obwohl er bis jetzt schon 200 Phantom-Vorstellungen gespielt hat, hat der Musicalstar immer noch Lampenfieber. "Es ist trotzdem immer noch ein bisschen da. Die hohen Töne, die tiefen Töne. Ich glaube, das muss auch da sein, denn sonst wird es langweilig." Wie ein Profisportler geht er in jede Vorstellung, arbeitet nach wie vor hart an sich.

Seine beiden Söhne haben die Musikalität der Eltern geerbt, sind richtige "Theaterkinder". "Vor allem der Jüngste singt die ganze Zeit und auch mit dem ,Perfect Pitch‘ (Anm.: absolutes Gehör), wie man sagt", schmunzelt er.

Weihnachten wird er mit seiner Familie in Schweden verbringen. "Zu Weihnachten ist alles durchgeplant. Was man isst, ist eine Wissenschaft. Wir nennen es Smörgåsbord (Anm.: schwedisches Buffet). Meine Frau ist jetzt so in das Schweden-Weihnachten verliebt, dass sie lieber mit uns in Schweden feiert als zu Hause in England. Ich freue mich riesig."

