Warum Silvia Schneider vor der Opernball-Moderation ein Kreuzzeichen machen wird

Es sind nur noch wenige Tage, bis es in der Wiener Staatsoper wieder "Alles Walzer" heißt. Der Wiener Opernball am 27. Februar rückt mit großen Schritten näher und mittendrin ist Silvia Schneider , die das gesellschaftliche Ereignis heuer erstmals für den ORF moderieren wird.

Obwohl die Beziehung der beiden schon seit 2022 offiziell ist, haftet Schneider immer noch der Stempel "Ex-Freundin von Andreas Gabalier" an. "Mich stört das nicht. Er war jahrelang mein Partner. Aber das ist schon eine Zeit lang her und jetzt gibt es jemand Neuen in meinem Leben. Andi ist ein toller Mensch und nach wie vor wichtig in meinem Leben. Aber das hat meine jetzige Beziehung nicht verdient, dass ich das immer wieder aufrollen muss."