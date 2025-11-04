Warum ORF-Moderator Patrick Budgen jetzt in die Schlagerwelt eingetaucht ist

Der ORF-Moderator Patrick Budgen tauschte wieder einmal das Mikro gegen die Tastatur, denn mit dem Buch "Das Zwergpudel Zerwürfnis" (edition a, 20 Euro) legt er jetzt bereits seinen dritten Zentralfriedhofs-Krimi vor.

Diesmal zog es ihn in die Schlagerwelt, wie er im KURIER-TV-Talk erzählt. "Es geht um eine ganz berühmte Schlagersängerin, die am Zentralfriedhof begraben wird. Man kann sich das ein bissl so vorstellen wie damals beim Falco-Begräbnis, wo Tausende Fans kommen. Und während dieses Begräbnisses taucht ein Foto auf, das den Schlagerstar in einer sehr privaten Situation im Wohnzimmer zeigt und es stellt sich heraus, es muss einen Stalker geben."

Das ganze Interview

Insiderwissen hat er sich da auch von Personen aus dem Umfeld der Schlagerstars geholt, wie etwa von einer Maskenbildnerin, die erzählte, eine bekannte deutsche Sängerin wolle nur im Liegen geschminkt werden. Dies lasse er dann in seine Geschichte einfließen, Namen werden aber natürlich keine genannt. "Quellenschutz", grinst Budgen.