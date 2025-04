Warum Ballerina Rebecca Horner jetzt zum Blickfang wurde

Sehen und gesehen werden, lautet oft die Devise, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Denn die Menschen haben ihre Augen überall und ständig ist man Blicken ausgesetzt.

Mit dem Projekt "All Eyes On Us" will der Künstler Franz Josef Baur in seinen Keramikarbeiten jetzt genau das aussagen. "Wer sieht wen – und was macht das mit uns?"