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Austropromis

Viennese Opera Ball in New York mit Grammy-Preisträgerin

Daniel Serafin und Silvia Frieser luden wieder zum Tanz nach Manhattan und boten ein hochkarätig besetztes künstlerisches Programm.
Stefanie Weichselbaum
11.05.2026, 05:00

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Drei elegant gekleidete Personen posieren auf einem roten Teppich vor einer Sponsorenwand.

Seit mittlerweile 70 Jahren wird auch in New York zumindest einmal im Jahr Wiener Walzer getanzt. Jetzt war es wieder so weit und der Viennese Opera Ball fand im Cipriani 42nd Street statt.

Für den Jubiläumsball konnten der künstlerische Leiter Daniel Serafin und Präsidentin Silvia Frieser sogar eine zweifache Grammy-Preisträgerin verpflichten. 

Die US-amerikanische Sopranistin Angel Joy Blue sang bei der Eröffnung die Arie „Vissi d’arte“ aus der Oper „Tosca“. Auch ihr Kollege, der britische Tenor Adam Smith, sowie Hera Hyesang Park, Lawrence Brownlee und Golda Zahra legten stimmgewaltige Auftritte hin.

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Liudmila Konovalova verzauberte alle mit einer Ballettdarbietung.

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Viennese Opera Ball New York

Chairwoman Jean Shafiroff, der künstlerische Leiter Daniel Serafin und Präsidentin Silvia Frieser

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Viennese Opera Ball New York

Liudmila Konovalova tanzte bei der Eröffnung

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Viennese Opera Ball New York

Mario Max zu Schaumburg-Lippe

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Unter den Gästen war auch Petra Schneebauer, die österreichische Botschafterin in den Vereinigten Staaten. "Mit der eleganten Ballkultur erobert Österreich die Herzen Amerikas, mit smarten Innovationen und beispielgebender Qualität die Wirtschaft. Seit 70 Jahren ist der Viennese Opera Ball New York die geschätzte Drehscheibe für den Austausch zwischen den beiden Ländern, auf der gute Beziehungen entstehen", so Schneebauer. 

Unter den Gästen: Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Mario Max zu Schaumburg-Lippe u.v.m.

Oper Wiener Opernball Österreich
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