Viennese Opera Ball in New York mit Grammy-Preisträgerin

Seit mittlerweile 70 Jahren wird auch in New York zumindest einmal im Jahr Wiener Walzer getanzt. Jetzt war es wieder so weit und der Viennese Opera Ball fand im Cipriani 42nd Street statt.

Für den Jubiläumsball konnten der künstlerische Leiter Daniel Serafin und Präsidentin Silvia Frieser sogar eine zweifache Grammy-Preisträgerin verpflichten.

Die US-amerikanische Sopranistin Angel Joy Blue sang bei der Eröffnung die Arie „Vissi d’arte“ aus der Oper „Tosca“. Auch ihr Kollege, der britische Tenor Adam Smith, sowie Hera Hyesang Park, Lawrence Brownlee und Golda Zahra legten stimmgewaltige Auftritte hin.