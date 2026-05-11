Viennese Opera Ball in New York mit Grammy-Preisträgerin
Seit mittlerweile 70 Jahren wird auch in New York zumindest einmal im Jahr Wiener Walzer getanzt. Jetzt war es wieder so weit und der Viennese Opera Ball fand im Cipriani 42nd Street statt.
Für den Jubiläumsball konnten der künstlerische Leiter Daniel Serafin und Präsidentin Silvia Frieser sogar eine zweifache Grammy-Preisträgerin verpflichten.
Die US-amerikanische Sopranistin Angel Joy Blue sang bei der Eröffnung die Arie „Vissi d’arte“ aus der Oper „Tosca“. Auch ihr Kollege, der britische Tenor Adam Smith, sowie Hera Hyesang Park, Lawrence Brownlee und Golda Zahra legten stimmgewaltige Auftritte hin.
Liudmila Konovalova verzauberte alle mit einer Ballettdarbietung.
Viennese Opera Ball New York
Chairwoman Jean Shafiroff, der künstlerische Leiter Daniel Serafin und Präsidentin Silvia Frieser
Viennese Opera Ball New York
Liudmila Konovalova tanzte bei der Eröffnung
Viennese Opera Ball New York
Mario Max zu Schaumburg-Lippe
Unter den Gästen war auch Petra Schneebauer, die österreichische Botschafterin in den Vereinigten Staaten. "Mit der eleganten Ballkultur erobert Österreich die Herzen Amerikas, mit smarten Innovationen und beispielgebender Qualität die Wirtschaft. Seit 70 Jahren ist der Viennese Opera Ball New York die geschätzte Drehscheibe für den Austausch zwischen den beiden Ländern, auf der gute Beziehungen entstehen", so Schneebauer.
Unter den Gästen: Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Mario Max zu Schaumburg-Lippe u.v.m.
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