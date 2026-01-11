Unter dem Motto "Tirol im Herzen" wurde am Tirolerball in Wien getanzt
Wenn sich die Tiroler wieder im Rathaus in Wien einfinden, dann kann das nur eines heißen: der Tirolerball findet wieder statt.
Diesmal stand er unter dem Motto "Tirol im Herzen" und stellte die emotionale Verbundenheit zur Heimat in den Mittelpunkt.
Für musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem die Original Inntaler Musikanten, die Partyband Hydra und die Jungen Tanzle.
Landeshauptmann Anton Mattle strich hervor: "Ich gratuliere dem Tirolerbund dazu, dass sie es geschafft haben, Tirol zu mobilisieren und dass man an diesem Tag des Tirolerballs in Wien Tirol ganz einfach stärker spürt."
Unter den Gästen war die Landeshauptmann-Stellvertreterin Südtirols Rosmarie Pamer, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler sowie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, der direkt vom niederösterreichischen Bauernbundball kam.
