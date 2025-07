Überraschung im Steinbruch! Was Beatle-Ex Heather Mills hier gemacht hat

Bevor die Premiere von "Der fliegende Holländer" im Steinbruch in St. Margarethen über die Bühne ging, tummelte sich die heimische Prominenz beim Empfang in der Opernlounge.

"Daniel Serafin ist ein guter Freund von mir und er hat mich schon vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht kommen möchte, aber ich war immer so beschäftigt."

Zur Oper an sich hat sie auch viel Bezug: "Ich wuchs mit Oper auf. Mein Vater hat geglaubt, er ist die Reinkarnation von Richard Wagner und er war der Chairman des Newcastle Theater in England. Als ich sehr jung war, fuhren wir immer nach Bayreuth, schwere Kost. Wir haben dort den Ring der Nibelungen gesehen. Ich habe auch Oboe in einem Orchester gespielt, aber aufgehört, als ich älter war. Ich mochte auch Wagner nicht mehr, aber später kam meine Liebe dazu wieder zurück. Jetzt spiele ich Saxofon, aber nur als Hobby", grinste sie.