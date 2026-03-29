Austropromis

Trotz Nieselregen: Promis begaben sich auf Schokohasen-Suche

Beim Lindt Goldhasenfest ging es nicht nur um den Spaß, es wurden auch 10.000 Euro an die Caritas Familienhilfe gespendet.
29.03.2026, 16:06

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Fünf lachende Erwachsene mit Hasenohren-Stirnbändern machen gemeinsam ein Selfie.

Das eine oder andere müde Auge sah man bei den Erwachsenen am Palmsonntag beim Lindt Goldhasenfest in Schönbrunn – fiel doch heuer genau die Zeitumstellung auf die Nacht davor. 

Dies tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch, genauso wenig wie der leichte Nieselregen.

Kerstin, Julian und Manuel Ortlechner

Lindt Goldhasenfest

Kerstin und Manuel Ortlechner mit Sohn Julian

Andreas Ferner und Tochter Maria

Lindt Goldhasenfest

Kabarettist Andreas Ferner mit Tochter Maria

Conny Kreuter und Martina Kaiser

Lindt Goldhasenfest

Conny Kreuter und Martina Kaiser

Missy May und Mark Seibert

Lindt Goldhasenfest

Die Musicalstars Missy May und Mark Seibert mit großem Hasen

Vor der Suche wurde noch fleißig für die Caritas Familienhilfe gebastelt und 10.000 Euro gespendet.

Lindt-Schokohase so teuer wie nie: Supermarkt zieht Notbremse

Dabei waren die Musicalstars Mark Seibert, Missy May und Nienke Latten, wie auch Ex-Fußballer Manuel Ortlechner.

Hietzing
kurier.at, SW  | 

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