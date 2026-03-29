Trotz Nieselregen: Promis begaben sich auf Schokohasen-Suche
Beim Lindt Goldhasenfest ging es nicht nur um den Spaß, es wurden auch 10.000 Euro an die Caritas Familienhilfe gespendet.
Das eine oder andere müde Auge sah man bei den Erwachsenen am Palmsonntag beim Lindt Goldhasenfest in Schönbrunn – fiel doch heuer genau die Zeitumstellung auf die Nacht davor.
Dies tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch, genauso wenig wie der leichte Nieselregen.
© Philipp Lipiarski
Lindt Goldhasenfest
Kerstin und Manuel Ortlechner mit Sohn Julian
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Lindt Goldhasenfest
Kabarettist Andreas Ferner mit Tochter Maria
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Lindt Goldhasenfest
Conny Kreuter und Martina Kaiser
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Lindt Goldhasenfest
Die Musicalstars Missy May und Mark Seibert mit großem Hasen
Vor der Suche wurde noch fleißig für die Caritas Familienhilfe gebastelt und 10.000 Euro gespendet.
Dabei waren die Musicalstars Mark Seibert, Missy May und Nienke Latten, wie auch Ex-Fußballer Manuel Ortlechner.
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