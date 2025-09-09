Große Sorge um Musiker Tony Wegas: Er ist seit Juli ständig im Spital

Im Mai feierte der Musiker Tony Wegas noch fröhlich seinen 60. Geburtstag. Einige Zeit danach begab er sich ins AKH, um sich einem Routine-Eingriff zu unterziehen. Doch da dürfte er sich einen Spitalskeim eingefangen haben, wie seine Mama Hilde jetzt auf Facebook schreibt.

Die Folge davon war, dass er die Kur abbrechen und zurück ins Krankenhaus musste. "Was ein Spitalsvirus so anrichten kann, ist unvorstellbar", schreibt sie verzweifelt. "Bei einer simplen kleinen OP einen Spitalskeim (....) zu bekommen, ist schon sehr gefährlich. (...) Es bestand auch höchste Gefahr", verleiht sie ihrer großen Sorge um ihren Sohn Ausdruck.

Es sei nicht nur für den Patienten "ein schwerer Weg, sondern auch für die Angehörigen, da es ein ewiges Bangen gibt. Ich bete, aus diesem Fiasko wieder halbwegs herauszukommen. Der Patient ist am meisten betroffen und der Weg zurück ist nicht ganz gefahrenlos, da das Immunsystem total im Keller ist."