Was den Musiker Tony Wegas jetzt zu Tränen rührte

Während der heurige Eurovision Song Contest-Teilnehmer JJ vor wenigen Tagen ohne große Abschiedsparty mit dem Zug Richtung Basel fuhr, war das bei einem ehemaligen Teilnehmer noch anders.

Tony Wegas trat 1992 und 1993 bei dem großen Musikwettbewerb für Österreich an und feierte davor noch im Marchfelderhof, bevor er die Reise nach Schweden bzw. Irland antrat.

Somit verwundert es auch nicht, dass er auch seinen 60. Geburtstag in dem niederösterreichischen Kultlokal feierte. "Tony Wegas wurde 60 – sieht dabei aus wie 50, benimmt sich wie 40 und singt, als wär’s wieder 30. Ein echtes Geburtstagswunder made in Austria!“, sagte Alexander Rüdiger in seiner Anmoderation.