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Kabarettist Thomas Stipsits trauert um seine Stinatzer Oma

Aufgrund des Trauerfalls musste der Kabarettist und Schauspieler einige Termine absagen.
23.04.2026, 09:15

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Thomas Stipsits mit einem weiß-violett-gestreiften Schal

Vor einigen Tagen gab Thomas Stipsits via Facebook bekannt, dass er die Vorstellungen von "Lotterbuben" (20. und 21. 4.) mit Viktor Gernot im Globe Wien "aufgrund eines schweren Schicksalsschlags" absagen müsse.

Jetzt hat er auch den Grund dafür öffentlich gemacht: Seine Oma ist gestorben.

"Sie war nicht nur die Vorsitzende der Stinatzer Kopftuchmafia, sondern auch eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mach's gut Oma und lass mir den Opa lieb grüßen", verabschiedet er sich via Facebook von ihr.

Thomas Stipsits: "Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert"

Für die beiden ausgefallenen Vorstellungen wurden mittlerweile der 8. und 9. Juli als Ersatztermine fixiert.

Kabarett Facebook Wien
kurier.at, SW  | 

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