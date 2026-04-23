Kabarettist Thomas Stipsits trauert um seine Stinatzer Oma

Vor einigen Tagen gab Thomas Stipsits via Facebook bekannt, dass er die Vorstellungen von "Lotterbuben" (20. und 21. 4.) mit Viktor Gernot im Globe Wien "aufgrund eines schweren Schicksalsschlags" absagen müsse.

Jetzt hat er auch den Grund dafür öffentlich gemacht: Seine Oma ist gestorben.