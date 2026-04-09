Thomas Brezina lüftet das Geheimnis von Zimmer 313 im Hotel Sacher

Um das traditionsreiche Hotel Sacher ranken sich viele Geschichten und Geheimnisse. Anlässlich des 150-Jahre-Jubiläums hat Autor Thomas Brezina jetzt das Buch "Hotel Sacher - Das Geheimnis von Zimmer 313" geschrieben und am Donnerstag im Salon Metternich des Traditionshauses präsentiert.

"Das Hotel hat mich schon immer begeistert. Ausländischen Partnern in Verlagen habe ich immer eine Sachertorte geschickt. Vom Jubiläum habe ich gehört und mir gedacht: Ich schreibe gerne historische Krimis, und vor allem Krimis, die in der Vergangenheit und im Heute spielen. Da eignet sich das Sacher einfach großartig. Und so entstand die Idee für die Geschichte vor allem rund um Anna Sacher, die wirklich eine ganz große Wienerin war", so Brezina zur APA.

So lüfte er in seiner Geschichte eben auch das Geheimnis um das sagenumwobene Zimmer 313, das an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten wird. Brezina selbst ist mit dem Hotel "eng verbunden. "