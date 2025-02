"Man macht sich kaum Vorstellungen, wie viel Arbeit das wirklich ist. Dadurch, dass alles umstrukturiert wurde, wurden auch viele Agenden, die gar nicht bei der klassischen Opernballmutti waren – wie es so nett geheißen hat – uns zugeschrieben. Wir machen auch den ganzen Ticketverkauf. Das alleine ist schon irrsinnig viel. Oder die Zuteilung der Dienst- und Regiekarten. Das ganze Einladungsmanagement von der Direktion. Das ist alles noch als kleine Kirsche auf den Cocktail dazugekommen“, erzählt sie in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah" (jeden Sonntag um 18:30 Uhr auf KURIERTV).

Dazu schmunzelt Athanasiadis: "Ich glaube, Priorität ist es für ihn tatsächlich nicht, denn Priorität ist für ihn einfach der ganz normale künstlerische Betrieb. Die Opernpremieren, der Repertoirebetrieb auf höchstem Level. Er ist generell ein Mensch, der alles perfekt machen möchte, und somit ist der Opernball ihm schon wichtig. Ob es seine Leidenschaft ist oder nicht, aber es ist ihm wichtig, dass es professionell, gut und der Staatsoper würdig organisiert wird. Dass da Künstlerinnen und Künstler auftreten, die Rang und Namen haben und das vertreten, was wir sonst so unter dem Jahr machen."

"Eine 100-prozentige Sicherheit wird es bei Großveranstaltungen nie geben. Wie soll das gehen? Was ich sagen kann, wir tun alles, was wir können, um diese Sicherheit zu gewährleisten. Wir arbeiten da ganz eng mit der Polizei und dem Staatsschutz zusammen und es werden wirklich unzählige Beamte in Uniform und in Zivil vor Ort sein. Wir haben auch eine eigene Firma für die Außensicherung beauftragt. Es wird alles überwacht und kontrolliert."

"Zu Mittag ist heuer ein Live-Einstieg in eine ORF-Sendung und dann irgendwann am Nachmittag, so gegen drei, werde ich mich auf den Heimweg begeben und werde mich fertigmachen für den Ball, denn um halb sieben muss ich schon wieder zurück sein - in der vollen Montur, von Frisur und Make-up und Kleid und alles, denn da kommt der nächste ORF-Einstieg und dann unser Fotocall mit den Balletttänzerinnen und dem Komitee und dem Direktor und Künstlerinnen und Künstler. Die letzten beiden Jahre war ich bis es aus war, also bis fünf Uhr früh."