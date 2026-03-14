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Superfit mit 82! Schlagersänger Peter Orloff denkt nicht ans Aufhören

Seine Fans waren in Sorge, er könnte seine Karriere beenden. Aber der Schlagerstar gibt Entwarnung.
Lisa Trompisch
14.03.2026, 11:59

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Ein Mann mit grauen Haaren hält eine rote Bowlingkugel vor einem roten Hintergrund mit Logos.

Die Fans von Schlagersänger Peter Orloff ("Schöne Maid") waren in Aufruhr, als bekannt wurde, dass der Kosaken-Chor, den Orloff seit mehr als 30 Jahren leitet, am 11. April das letzte Konzert gibt. Und schon glaubte man, dass auch Orloff seine Karriere beendet.

Der KURIER hat ihn jetzt im Zuge der Heino-Doku-Präsentation in Kitzbühel getroffen - und kann Entwarnung geben. 

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"Ich bin auf Abschiedstournee mit dem "Schwarzmeer Kosaken Chor". Den führe ich seit 33 Jahren und ich habe gesagt, ich möchte nicht wie eine Kerze langsam erlöschen. Ich möchte wie ein Feuerwerk nochmal erleuchten und alles zeigen, was uns groß gemacht hat und den Fans, denen wir alles verdanken, nochmal Dankeschön sagen", so Orloff.

ABER: "Ich mache als Peter Orloff weiter. Ich bin noch jung und fit. Und ich bin voller Energie, hab Power ohne Ende. Es macht einfach total Spaß, es ist geil und ich genieße es."

Ein Mann mit grauem Haar macht Liegestütze auf einem roten Teppich vor einer Wand mit Logos.

Peter Orloff

Und wie fit der 82-Jährige ist, zeigte er gleich vor Ort auf dem Red Carpet. Locker vom Hocker machte er dort Liegestütze. 

 

kurier.at, LT  | 

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