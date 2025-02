Studio2-Neuzugang Verena Hartlieb: So tickt die ORF-Moderatorin

Eine Affinität zu Medien hatte Verena Hartlieb (42) schon als Kind, da wollte sie „Hörspielkassettensprecherin werden. So hab ich das damals genannt. Weil ich es einfach sehr schön finde, was man mit der Stimme alles machen kann“, erzählt die Moderatorin lachend in der KURIER-TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ (jeden Sonntag um 18:30 Uhr auf KURIERTV). Aber auch „Quaxi-Ansagerin“ (Anm.: der Wetterfrosch in der ORF-miniZIB) oder Popstar standen auf ihrer Agenda. Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Verena Hartlieb

Schlussendlich hat sie Anglistik und Amerikanistik sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und bereits neben dem Studium für diverse TV-Stationen gearbeitet.

2007 führte sie der Weg zum ORF, wo sie Society-Berichterstattung für die Seitenblicke gemacht hat, aber auch als Live-Außenreporterin für Studio2 tätig war.

Lustige Versprecher Immer den Wetterbedingungen ausgesetzt, kam es da schon auch mal zu lustigen Situationen, wie sie sich erinnert. Ob eine Gruppe japanischer Touristen, die während ihrer Moderation unbedingt fotografieren wollten oder ein witziger Versprecher. „Da haben wir in der Hofburg gedreht und ich hab mir gedacht, gut, stelle ich mich vor die Hofburg und erzähle etwas über den damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Es war sehr windig an diesem Tag und eine Haarsträhne fährt mir durch den Mund und ich will gerade Bundespräsident sagen und mir ist rausgerutscht ,der Busenpräsident‘. Ich hoffe, er hat es nicht gesehen, aber ich glaube, er würde es verzeihen, weil er ja ein sehr sympathischer Mensch ist.“

Seit 7. Jänner 2025 ist sie das neue Gesicht der Nachmittagssendung Studio2. Wirklich nervös ist sie beim Live-Moderieren nicht. „Ich bin positiv angespannt und das ist nach drei Minuten vorbei und dann denke ich, wir haben interessante Themen, es sind lustige Gesprächspartner dabei. Ich lerne ja sehr viel durch die Sendung. Da haben wir immer wieder Tipps, die ich auch persönlich mitnehmen kann“, erzählt sie. Und wenn man dann an vorderster Front ist, sind natürlich auch die Kritiker vor allem auf Social Media nicht weit. „Ich lese das nicht. Man kann immer an jemandem etwas kritisieren. Der eine findet das toll, der andere nicht. Ja, mei, wir sind alle Menschen! Wenn ich mir Gedanken darüber machen müsste, was die anderen über mich denken. Ich bin viel zu viel mit mir beschäftigt.“

In letzter Zeit wurden auch Stimmen laut, dass Frauen nicht bis zur Pension am Schirm sein „dürfen“. „Da gibt’s unterschiedliche Beispiele. Ich hab kein Problem damit, wenn ich in zehn Jahren sage, gut, ich hab das mal zehn Jahre lang gemacht. Ich bin nicht so selbstverliebt, dass ich das unbedingt machen muss und ich glaube, jede Episode hat ihre Zeit. Ich glaube schon, dass gewisse Rollen da sind für gewisse Zeiten. Aber zum Beispiel eine Elizabeth T. Spira hat moderiert, bis sie über 60 war, auch eine Chris Lohner sieht man immer noch überall.“

© Kurier/Juerg Christandl Lisa Trompisch im "Herrlich ehrlich"-Studio mit Moderatorin Verena Hartlieb

Hartlieb ist überhaupt ein Mensch, „der in den Tag rein lebt. Was kommt, nehme ich an. Wenn es mir gefällt, dann mache ich es und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es.“ Jungen Kolleginnen und Kollegen würde sie raten, es einfach zu probieren: „Nicht sagen, ah ich weiß nicht, kann ich das?“ Wie Verena Hartlieb das Studio2-Casting erlebt hat, was ihre zwei Kinder zu ihrem neuen Job sagen und noch viel mehr sehen Sie in Video oben.