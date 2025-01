Der ORF setzt erneut auf Schlager-Queen Melissa Naschenweng: An der Seite von Ernst Hausleitner stimmt sie mit der „Ski WM Party 2025“ am Sonntag (20.15 Uhr, ORF1/ORF ON) das Publikum auf die kommende Heim-WM in Saalbach ein (ab 4. Februar in ORF1).