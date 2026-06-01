"Stoakogler" Fritz Willingshofer: Hirntumor, Schlaganfall und Traktorunfall

Sehr turbulent verlief das Leben von "Stoakogler"-Sänger Fritz Willingshofer in den letzten Monaten. Wie die Kronenzeitung berichtete, erlitt der Musiker im Februar einen leichten Schlaganfall. Bei den darauf folgenden Untersuchungen wurde ein Hirntumor festgestellt, der sich glücklicherweise als gutartig erwies und in Graz entfernt werden konnte.

"Nach der Operation habe ich mich gefragt, ob ich nun einen Hohlraum im Kopf habe", ist Willingshofer schon wieder zu Scherzen aufgelegt.

Doch damit nicht genug, denn kurz vor Ostern brach er sich bei einem Traktorunfall fünf Rippen. Die Ärzte haben ihm jetzt für zwei Monate Ruhe und Schonung verordnet.