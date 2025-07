Am 24. August findet die Gala in der Mozartstadt statt - der "Jedermann" war eine große Inspirationsquelle.

Diese Stars kommen zu Gery Keszlers amfAR-Gala in Salzburg

Nicht nur auf dem Salzburger Domplatz dreht sich im Sommer alles um den "Jedermann", sondern auch ein paar Meter weiter in der Residenz zu Salzburg. Am 24. August lädt Gery Keszler dort zur amfAR-Gala, die heuer erstmals in der Mozartstadt stattfindet.

"Ich wollte eine Gala, die mehr kann als glitzern. Eine, die Salzburg ernst nimmt - als Ort der Geschichte, als Raum der Zukunft. Eine Show, die unterhält, ohne oberflächlich zu sein", so Keszler. Und dafür wurde eben der "Jedermann" als Inspirationsquelle genommen. "Ich wollte kein Popkonzert, sondern ein Festspiel mit Aussage. Die Dramaturgie folgt der Idee eines abendlichen Beisammenseins bei Jedermanns Tod - und die 400 Gäste werden Teil dieser Reflexion", erklärt Keszler das Konzept.

Auch die anreisenden Stars wie der britische Schauspieler Jeremy Irons ("Aramis" in "Der Mann mit der eisernen Maske" und Bösewicht in "Stirb langsam - Jetzt erst recht"), US-Schauspielerin und Sängerin Vanessa Williams ("Eraser" und "Renée Perry" in "Desperate Housewives"), die deutsche Schauspielerin und Chansonsängerin Ute Lemper, sowie Singer-Songwriter und Komponist Rufus Wainwright haben ihre Parts in der Inszenierung.

So wird Wainwright etwa Ausschnitte aus seinem "Dream Requiem", vertont mit Texten von Lord Byron, zum Besten geben. Er darf sogar auf dem originalen Clavichord von Wolfgang Amadeus Mozart spielen. "Salzburg ist der Heilige Gral der klassischen Musik. Vor Jahren war ich mit meinem Mann bei den Osterfestspielen und sang für einen Freund in einem kleinen Schloss, in dem Mozart angeblich gespielt hat. Teil von Gery Keszlers visionärem Galaformat zu sein, Mozarts Klavier zu spielen und sogar ein paar eigene Noten in dieser Stadt erklingen zu lassen - das ist ein Traum, der wahr wird", zeigt sich Wainwright schon voller Vorfreude.

Und natürlich dürfen auch der aktuelle "Jedermann" Philipp Hochmair sowie ehemalige Darsteller wie Karl Markovics und Cornelius Obonya nicht fehlen. Einer der Höhepunkte wird die von Simon de Pury geleitete Live-Auktion sein. "Salzburg ist natürlich ein perfektes Setting für eine Gala, besonders während der Festspiele. Es bringt so viel Tiefe, Schönheit und Eleganz und außergewöhnliche Kunst. Das wird ein bedeutsamer Abend für uns, den es in dieser Form noch nie gegeben hat, so amfAR-CEO Kevin Robert Frost.