Jedermann-Premiere: Hochmair wirbt barfuß für sein Buch

Es wird wieder theaterreif Reue und Buße getan in Salzburg. Der berühmte "Jedermann" feierte Premiere. Und sein Hauptprotagonist Philipp Hochmair nutze das auch ein bisschen für Werbung in eigener Sache.

Vor der Premiere zeigte er sich mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "Hochmair, wo bist du?", der Titel seiner kürzlich erschienen Biografie. Barfuß ("Da fühle ich mich so geerdet.") mischte er sich so unter die Premierengäste.

Im echten Leben würde er übrigens nicht so wie der "Jedermann" agieren, verriet er, sondern, "ich würde mit meiner Band grooven, was das Zeug hält. Mal schauen, vielleicht ist das dann mit mir im Seniorenheim auch tatsächlich so."

Abseits des "Hugo von Hofmannsthal"-Spiels ist er auch auf dem Biergut Wildshut zwei Mal mit seinem "Jedermann Remix 2.0" (25. und 26. August) zu sehen.