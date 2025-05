The Foundation for AIDS Research, kurz amfAR, ist eine der weltweit führenden Organisationen im Kampf gegen HIV/Aids und wurde 1985 gegründet. Seither wurden über 900 Millionen US-Dollar in mehr als 3.800 Forschungsprojekte investiert.

Erstmals bringt „LIFE+“-Obmann Gery Keszler im Zuge der Salzburger Festspiele die glamouröse amfAR-Gala in die Mozartstadt. Am 24. August wird in die Residenz Salzburg geladen.

„Diese Gala wird von Salzburg aus ein gesellschaftliches und kulturelles Zeichen der Solidarität in die ganze Welt senden und ich bedanke mich vor allem bei Gery Keszler für sein unermüdliches Engagement und seine Initiative“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer dazu.

Rund 400 hochkarätige Gäste werden erwartet – mit den Namen der Stars hält man sich noch bedeckt, diese sollen aber in Kürze bekannt gegeben werden.

Das Programm hingegen steht schon und wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Schloss Leopodskron präsentiert.