Sommernachtsgala in Grafenegg: Warum Teresa Vogl "wehmütig" wurde
Die US-amerikanische Sopranistin Angel Blue, der aus der Ukraine stammende Tenor Bogdan Volkov, die in Salzburg geborene Cellistin Julia Hagen sowie das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung seines Chefdirigenten Fabien Gabel verzauberten am Freitag das Publikum bei der großen Jubiläums-Sommernachtsgala in Grafenegg.
Für den künstlerischen Leiter Rudolf Buchbinder macht Grafenegg vor allem „die besondere Mischung aus Vertrauen, gewachsenen Freundschaften und die besondere Atmosphäre“ aus.
NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner versprach, dass der Standort langfristig bis 2070 abgesichert sei. „Grafenegg ist eine Erfolgsgeschichte, die Kunst, Natur und Architektur auf einzigartige Weise verbindet“, sagte sie.
Die Gäste:
Martin Hauer (Raiffeisen NÖ-Wien), Vita Hauer-Exner
Martin Hauer (Raiffeisen NÖ-Wien-General), Vita Hauer-Exner
Vera Russwurm, Rudi Roubinek, Konstanze Breitebner
Vera Russwurm, Rudi Roubinek, Konstanze Breitebner
ORF-Kulturexpertin Teresa Vogl führte charmant durch die etwas kühle Konzertnacht. „20 Jahre Grafenegg, das sind 20 Jahre internationale Top-Stars, heimische Spitzenkräfte und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Für mich ist die Moderation der Sommernachtsgala jedes Jahr ein absolutes Highlight und ich bin immer ein bisschen wehmütig, wenn es vorbei ist“, so Vogl zum KURIER.
Am Sonntag ist das Konzert um 20 Uhr auf Radio Niederösterreich zu hören. Und am 20. Juni wird es um 21.55 Uhr auf 3sat ausgestrahlt.
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