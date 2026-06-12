Sommernachtsgala in Grafenegg: Warum Teresa Vogl "wehmütig" wurde

Die US-amerikanische Sopranistin Angel Blue, der aus der Ukraine stammende Tenor Bogdan Volkov, die in Salzburg geborene Cellistin Julia Hagen sowie das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung seines Chefdirigenten Fabien Gabel verzauberten am Freitag das Publikum bei der großen Jubiläums-Sommernachtsgala in Grafenegg.

Für den künstlerischen Leiter Rudolf Buchbinder macht Grafenegg vor allem „die besondere Mischung aus Vertrauen, gewachsenen Freundschaften und die besondere Atmosphäre“ aus.

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner versprach, dass der Standort langfristig bis 2070 abgesichert sei. „Grafenegg ist eine Erfolgsgeschichte, die Kunst, Natur und Architektur auf einzigartige Weise verbindet“, sagte sie.

Die Gäste: