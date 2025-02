Society-Kenner Christian Reichhold: Wie Hollywood wirklich tickt und warum Lugner fehlen wird

Schon während seiner Schulzeit hat der gebürtige Wiener Bühnenluft geschnuppert – und zwar als Komparse in der Wiener Staatsoper. Nach seinem Theaterwissenschaft- und Publizistik-Studium fand er den Weg über Zeitung und Radio zum Fernsehen.

Er ist auf den nationalen und internationalen Red Carpets zu Hause. Seit 1988 ist Christian Reichhold für die ORF-Seitenblicke in der Welt der Stars und Sternchen unterwegs.

„Weil die meisten Menschen dorthin streben wollen und das wiederum aus dem Grund, weil sie nicht wissen, was sie sich damit antun“, sagt der „Society Sir“, lachend in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Aber warum ist die Welt der Stars und Sternchen für viele nach wie vor so spannend?

Die Society-Szene, vor allem die internationale (Reichhold berichtet auch seit 25 Jahren von den Oscars), habe sich im Laufe der Zeit auch sehr verändert, so der TV-Gestalter.

Bestes Beispiel wären die Manager und PR-Leute, mit denen sich die Stars jetzt umgeben. „Früher war es so, dass die Journalisten und die Fotografen direkt mit den Künstlern gearbeitet haben. Ich hab das ja alles erlebt. Ich war zum Beispiel bei Bo Derek und Elke Sommer zu Hause. Jetzt wird man immer weiter weggeschoben von denen. Es schalten sich immer mehr Menschen dazwischen, die ihre Wichtigkeit und Honorare damit begründen wollen, indem sie Dinge schwieriger und komplizierter machen. Und unser Geschäft wird dadurch nicht lustiger.“

Dafür erinnert er sich gerne an seine Begegnungen mit den ganz Großen, wie Sammy Davis Jr. (dazu erzählt er eine sehr lustige Anekdote: zu sehen am Sonntag um 18:30 Uhr auf KURIERTV) Charlton Heston , Kirk Douglas oder Gregory Peck .

Heuer geht dieser an Schauspielerin Kathy Bates , doch Reichhold wird kein Interview bekommen, „denn Red-Carpet-Arrival und die Show ist für Videocrews nicht mehr erlaubt. Das heißt, die Menschen, die eigentlich davon leben, dass sie Künstler der Öffentlichkeit näherbringen, versuchen jetzt, die Fotografen, die Kamerateams, die Journalisten von den Menschen, über die berichtet werden soll, fernzuhalten. Das ist eigentlich eine Perversion, die mich kopfschüttelnd macht“, sagt er. „Es wird nicht lustiger. Und das meine ich jetzt nicht als Raunzen, aber wir haben diese schönen Zeiten auch erlebt und da kann man mit einem lachenden Herzen zurückblicken und man kann es natürlich manchmal vergleichen, aber das mit einem durchaus freundlichen Schulterzucken: Es wäre auch anders möglich, aber jetzt ist es halt so.“

Als Beispiel nennt er die „Publicists Association“, die einen Tag vor den Oscars einen Award für verdiente Menschen in der Filmbranche vergeben.

Den Opernball am 27. Februar muss Reichhold heuer aufgrund seines Oscar-Einsatzes auslassen.

„Hollywood ist natürlich für mich auch deswegen immer spannend, weil ich mit einem freundlichen Lächeln sehe, dass die mit dem gleichen Wasser kochen wie wir, es aber nach außen hin viel schmackhafter wirken lassen. Und daran sind wir wieder schuld, weil wir überhaupt nicht daran interessiert sind, zu zeigen, wie das hinter den Kulissen tatsächlich ausschaut und wie schäbig das tatsächlich ist. Wir verbinden mit Hollywood Stars, Sternchen, rote Teppiche und und und. Und das wollen die Menschen sehen. Bei der ganzen Tristesse, die uns tagtäglich in den Nachrichten entgegenströmt, wollen sie abgelenkt werden von genau diesen Wahrheiten und ein bisschen Illusion ist in dem Fall gar nicht so schlecht.“