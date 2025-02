Die ORF-Moderatorinnen zeigen ihre Opernballkleider: Spitze, Tüll und Pailletten

„Ich habe mein Design von den glänzenden Nächten der Wiener Ballsaison inspirieren lassen. Diese Nächte sind so besonders – strahlend, klassisch, verspielt und ein wenig romantisch. Das ist die Atmosphäre, die ich in meinem Kleid einfangen wollte. Ich wollte etwas schaffen, das nicht nur elegant, sondern auch von einer gewissen Magie umhüllt ist“, so Schneider dazu.

Das Atelier von JCH Juergen Christian Hoerl hat die Traumrobe von Mirjam Weichselbraun gefertigt. „Inspiriert von der majestätischen Schönheit der Oper und des Balletts. Jedes Detail spiegelt die perfekte Balance zwischen klassischer Eleganz und modernem Design wider“, heißt es.

Marion Benda wird in fließendem Tüll mit bodenlangem Cape von Talbot Runhof antanzen und Schauspielerin Lilian Klebow, die am 28. Februar die ORF-Sendung „Alles Opernball“ präsentiert, wird ein an der Taille drapiertes Paillettenkleid aus Vorarlberger Stickerei von Designerin Michel Mayer in der Staatsoper ausführen.