So wüst wurde Assinger in seinen Millionenshow-Anfängen beschimpft

Im Jänner 2025 feierte die beliebte "Millionenshow" (eine Erfindung der Produktionsfirma Celador, die in Großbritannien erstmals 1998 ausgestrahlt wurde) im ORF 25-jähriges Jubiläum. Am 24. Jänner 2000 startete die Show unter dem Titel "Alles ist möglich - Die 10-Millionen-Show" im ORF - damals mit Rainhard Fendrich als Moderator.

"Da hat sich keiner der Direktoren getraut zu sagen, nehmen wir den Assinger, weil er Angst gehabt hat, dass der andere sagt: 'Spinnst! Der red ja Mundart. Das kannst ja nicht machen. Das ist ja ein Wahnsinn'", so Assinger. Und erst bei einer anonymen Abstimmung kamen sie zu einem Ergebnis. Alle stimmten für Armin Assinger.

In der Youtube-Sendung "Menschen im Porträt" berichtet er jetzt davon, wie es überhaupt dazu kam.

"Dann ist es aber rund gegangen. E-Mails hab ich bekommen und auf die Homepage haben's mir geschrieben. 'Du dumme Bauernsau. Bleib daham bei deinen Kühen im Stall' und 'So einen Trottel wie dich haben wir gebraucht'. Alles mögliche!", so der Moderator.

"Denn viele Menschen in der Blase Wien, im intellektuellen Zentrum Österreichs, haben sich gedacht, Hoppala, da ist einer, der war ein Skifahrer mit Sosolala-Erfolgen (...), dann hat er so einen Skilehrerschmäh und redet Mundart und das in der Primetime. Das war aber alles ein Ansporn", sagt er.