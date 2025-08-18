Sky du Mont verrät, ob er ORF-Moderatorin Julia Schütze heiraten möchte

Mit dem Kinostart des Films "Das Kanu des Manitu" endet für Sky du Mont (78) etwas: seine Schauspielkarriere. Eigentlich hatte er diesen Entschluss schon länger gefasst, für Michael "Bully" Herbig machte er aber eine Ausnahme und schlüpfte noch einmal in seine legendäre Rolle als "Santa Maria". "Weil ich Bully sehr mag. Er ist ein guter, sehr begabter Mensch und ein enger Freund von mir", so Sky du Mont gegenüber der Zeitschrift Bunte.

Dennoch habe er es satt, immer nur Bösewichte spielen zu müssen. "Außerdem will ich nie wieder auf ein Dixi-Klo gehen müssen, die ganze Nacht in einem Wohnwagen liegen, um dann aufgerufen zu werden, wenn man vor lauter Müdigkeit die Augen nicht mehr aufhalten kann, oder eklige Sandwiches am Filmset essen." Und außerdem hat er jetzt auch ein ganz anderes Leben, denn er lebt mit seinem Sohn Fayn (19) zusammen in Hamburg, pendelt aber sehr oft nach Niederösterreich, da er dort gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Radiomoderatorin Julia Schütze (49), ein Haus in St. Pölten hat.

"Es funktioniert, sie wohnt dort in meinem Haus, ich pendle. Wir sind beide in einem gewissen Alter, sie arbeitet hart beim ORF und hat zudem wenig Zeit, da ich ihr leichtsinnigerweise ein Pferd zum Geburtstag geschenkt habe. Und das bisschen Zeit, was sie noch übrig hat, verbringt sie jetzt im Stall. Es ist wunderschön zu sehen, wie sie mit diesem Pferd aufblüht. Wenn wir zum Außenstall gehen und sie ganz leise 'Schatzi' sagt, dann kommt unter 20 Pferden auf der Koppel ihr Pferd sofort angaloppiert", erzählte du Mont von der Beziehung. Heiraten möchte er aber nicht noch einmal. Die Begründung? "Weil vier Hochzeiten drei zu viel waren". Von 1992 bis 1995 war er mit der französischen Schauspielerin Diane Stolojan (67) verheiratet, von 1995 bis 2000 mit der deutschen Mimin Cosima von Borsody (59) und von 2000 bis 2016 mit Model und Schauspielerin Mirja du Mont (49).