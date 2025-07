Diese Stars bringen den Kultfilm "Single Bells" auf die Bühne

Der Kultfilm kommt im November auf die Bühne und Erwin Steinhauer übergab die Säge feierlich an "Bühnen-Joe" Gregor Seberg.

Vor dem Lokal "Sperling" im Wiener Augarten steht ein riesiger aufblasbarer Weihnachtsmann, aus den Boxen dröhnt "Last Christmas", das Thermometer zeigt 27 Grad an. Was auf den ersten Blick vielleicht etwas skurril anmuten mag, hat aber einen ganz einfachen Grund. Denn am Dienstagvormittag wurde "Single Bells", das Theaterstück zum gleichnamigen Kultfilm, präsentiert (Premiere am 11. 11. im Theater Akzent). Und da gab’s natürlich auch eine Staffelübergabe oder besser gesagt "Sägenübergabe" von Joe zu Joe. Denn Erwin Steinhauer überreichte das Werkzeug Gregor Seberg, der in die Rolle des leidgeplagten Familienvaters schlüpfen wird.

"Es ist schon ein Druck, aber die Freude ist um einiges größer", so Seberg zum KURIER. Mit der Übergabe hatte Steinhauer auch gleich noch einen Tipp parat: "Er soll der Omama nicht widersprechen, weil die Omama hat immer recht. Das haben wir 1997 schon erkannt", lacht er.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Tobias Steinmaurer Christmas in July mit Single Bells Stars "Gregor" Johannes Brand, "Omama" Inge Maux und "Sissi" Clara Theresa Lackner-Zinner Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Tobias Steinmaurer Christmas in July mit Single Bells Stars Ein Weihnachtsmann begrüßte die Gäste Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Tobias Steinmaurer Christmas in July mit Single Bells Stars "Omama" Inge Maux mit "Enkelin Sissi" Clara Theresa Lackner-Zinner Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Tobias Steinmaurer Christmas in July mit Single Bells Stars "Lilibet" Verena Scheitz (Mitte) mit ihren Töchtern "Kathi" (Julia Jelinek" und "Luiserl" (Kristina Sprenger)

In die Rolle der manchmal etwas zwideren Omama schlüpft Inge Maux. "Ich freue mich sehr, diese Rolle bekommen zu haben und in die Fußspuren der großen Inge Konradi (gest. 2002) zu gehen. Ich kann sie nicht kopieren und will sie nicht kopieren. Ich stelle einfach auch meine Omama-Figur dar", erzählt sie.