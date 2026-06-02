Dieser Mann hat Moderatorin Silvia Schneider zum Boxen gebracht
Während ihrer Zeit bei "Dancing Stars" entdeckte Moderatorin Silvia Schneider nicht nur ihre Liebe zum Tanzen, sondern auch zum Boxen, wie sie jetzt in einem Instagram-Video sagt.
Denn 2020 war auch Boxer Marcos Nader bei der ORF-Tanzshow dabei. "Mir hat einfach extrem getaugt, was der Marcos für einen Sportsgeist gehabt hat und ich hab verstanden, dass das irgendwie vom Boxen kommen muss. Die hauen sich in die Goschen und danach ist aber alles wieder gut", so Schneider.
So wollte sie das auch einmal ausprobieren und trainiert mittlerweile regelmäßig mit Boxweltmeisterin Michaela Kotaskova.
"Boxen ist für mich der einzige Sport, wo ich alles vergessen kann. Du kannst dich auf nichts anderes konzentrieren während dem Boxen, sonst fängst du eine ab", grinst sie.
Wem sie gerne mal eine mitgeben würde, wollte sie dann aber nicht so konkret beantworten: "Manchmal, wenn du dich so ärgerst über irgendeine Person und du hast in dem Moment nicht das Richtige gesagt. Das fällt dir dann erst im Nachhinein ein, was du alles sagen hättest können."
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