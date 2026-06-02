Dieser Mann hat Moderatorin Silvia Schneider zum Boxen gebracht

Während ihrer Zeit bei "Dancing Stars" entdeckte Moderatorin Silvia Schneider nicht nur ihre Liebe zum Tanzen, sondern auch zum Boxen, wie sie jetzt in einem Instagram-Video sagt.

Denn 2020 war auch Boxer Marcos Nader bei der ORF-Tanzshow dabei. "Mir hat einfach extrem getaugt, was der Marcos für einen Sportsgeist gehabt hat und ich hab verstanden, dass das irgendwie vom Boxen kommen muss. Die hauen sich in die Goschen und danach ist aber alles wieder gut", so Schneider.