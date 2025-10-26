Shlomit Butbul: Zwischen Jazz-DNA und dem Schatten der Mutter

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Aufgewachsen ist die in Israel geborene Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Shlomit Butbul in den Wiener Jazzklubs ihrer Mutter Jazz Gitti, „und so wurde meine DNA gefüttert mit viel Bebop-Musik“, wie sie lachend in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ erzählt. Die ganze Sendung:

Aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter zu treten, war vor allem zu Beginn von Shlomits Karriere nicht wirklich leicht. Als „die Tochter von“ bezeichnet zu werden, sei nicht lustig, wie sie erzählt. „Ich glaube, es gibt genug künstlerisches Material, um sich zu etablieren, und dass jeder seinen Platz hat. Generell bin ich davon überzeugt, dass es für jeden seinen Platz in der Künstlerbranche gibt.“

Sie sei aber sehr stolz auf ihre Mutter. „Ich bin natürlich nicht immer einverstanden mit den Dingen, wie jede Tochter mit ihrer Mutter. Aber ich finde es toll, dass eine fast 80-jährige Frau so lustig unterwegs ist und so viele Menschen glücklich macht.“

Shlomit, die ihre Gesangsausbildung u. a. am Konservatorium der Stadt Wien, in Frankreich und in Dänemark gemacht hat, ist 1999 nach Luxemburg gegangen und hat dort eine Kulturbühne mit bis zu 220 Veranstaltungen im Jahr betrieben. Mittlerweile ist sie aber wieder nach Österreich zurückgekehrt, gibt Konzerte, spielt Theater und unterrichtet auch. „Ich arbeite wahnsinnig gerne mit jungen Menschen zusammen, denn sie sind unsere Zukunft, und wir Künstler haben eine Verantwortung. Wir sind für Soziales verantwortlich und wir haben eine Stimme nach außen. Daran beteilige ich mich sehr gerne, wenn ich da was mitgeben kann.“

Der Künstlerberuf war schon immer schwierig, wie sie sagt, „denn er hat mit vielen Unsicherheiten und viel Neid zu tun. Aber er hat auch mit viel Adrenalin zu tun und viel Inhalt. Was ich für mich persönlich in der Arbeit mit jungen Leuten herausgefunden habe, ist, dass es am wichtigsten ist – obwohl wir wie Maschinen fungieren und funktionieren müssen – authentisch zu sein.“ Sie selbst beschreibt sich als „sehr authentisches Wesen“, was ihr aber nicht immer nur Vorteile gebracht hat. „Man sieht mir im Gesicht auch immer gleich an, was ich denke, was ich fühle. Das ist manchmal sehr unangenehm und war sehr schwierig in meiner Karriere, aber letztendlich bin ich sehr dankbar und sag: Shlomit, du hast es gut gemacht! Es war für mich nicht einfach. Ich musste mir immer alles hart erarbeiten, es ist mir nichts zugeflogen. Aber, wenn ich in der Früh in den Spiegel schaue, dann sag ich: Hey, i mog di.“

Am 1. November feiert Shlomit ihren 60. Geburtstag. „Das Alter, die Zahl macht mir nix, weil ich mich ja jung fühle. Ich fühle mich nicht wie 60, aber es ist schon ein bissl komisch“, erzählt sie lachend. „Aber vielleicht kann ich ein kleines Vorbild sein, dass wir mit 60 noch nicht zum alten Eisen gehören.“

Roger-Cicero-Tribute Genau an ihrem Geburtstag feiert sie mit einem großen Konzert Premiere im Wiener Porgy & Bess. Ein Tribute an den vor fast zehn Jahren verstorbenen deutschen Jazzmusikers Roger Cicero (er starb im März 2016 mit nur 45 Jahren an einer Hirnblutung). Noch bevor er so richtig berühmt wurde, war sie schon von seinem Talent begeistert und hat ihn schon für ihre Kulturbühne in Luxemburg engagiert. „Er war so authentisch, herzlich, charmant und bodenständig.“ Auch Roger Cicero hatte ein berühmtes Elternteil (sein Vater war der Jazz-Pianist Eugen Cicero), das war eine zusätzliche Verbindung der beiden. „Auch wenn die Liebe zwischen dem Elternteil und dem Künstlerkind immer groß ist, ist es trotzdem auch eine Form von Konkurrenz. Das werden der Vater oder die Mutter nie sagen, aber es ist so.“ Bei dem Tribute-Konzert, mit dem sie auch auf Tour gehen will, möchte sie seine Lieder in ihrem Stil interpretieren. „Es ist ein leichter Sound mit richtig guten Texten. Es ist eine Hommage an einen großartigen Künstler, der viel zu früh gehen musste.“