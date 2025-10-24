Talk-Queen Vera Russwurm mit Goldenem Ehrenzeichen bedacht

Als "Pionierin" würdigte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Freitag Talk-Ikone Vera Russwurm, die von ihm mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien bedacht wurde.

"In die damals reine Männerdomäne der Hauptabendunterhaltung – geprägt von Titanen wie Hans-Joachim Kulenkampff, Dietmar Schönherr oder Thomas Gottschalk – brachen Sie als 'Talk-Queen', wie die Medien sie bald nannten, mit Ihrer Show 'Vera' ein", sagte er.

"Auch in Hinblick auf Wien erinnere ich mich an wahre Pionierleistungen", so der Bürgermeister. Im Jahr 1989 hat sie zum Beispiel durch die Erstauflage des legendären Donauinselfestes geführt. Außerdem habe sie "viele Angebote aus dem Ausland, vor allem von deutschen Privatsendern abgelehnt und dem ORF – und ihrer Heimatstadt Wien – den Vorzug gegeben."