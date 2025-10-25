Sprechendes Essen, der Teufel und der Buchstabe M: Die skurrilsten Phobien der Stars
Ängste sind menschlich, ja sogar sinnvoll: Sie schützen uns vor Gefahren und machen uns darauf aufmerksam, achtsam zu sein. Manchmal aber können Ängste aber auch in krankhafte Phobien umschlagen, die das Leben beeinträchtigen und für die menschliche Psyche wie ein umfassendes Höllenfeuer anmuten, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint.
Auch Promis sind davor nicht gefeit. Fast schon typisch für Hollywood und ihre Traum-Fabrikanten sind diese Ängste und Phobien teils sehr exzentrisch, sehr schräg und wenig nachvollziehbar. Manchmal auch zum Schmunzeln. Für die Betroffenen sind sie aber durchaus ernst und zermürbend. Ein Über- und Einblick in die skurrile Phobien-Welt der Stars.
Die skurrilsten Ängste und Phobien der Stars
"Heretic" ist der allererste Horrorfilm in der Karriere des Superstars Hugh Grant. Eine große Überwindung für den 65-Jährigen, denn der "Notting Hill"-Star hat große Angst vor diesem Filmgenre, insbesondere vor Streifen, die sich um den Teufel und teuflische Besessenheit drehen. "Ich komme nicht klar mit Filmen, die sich darum drehen", sagte er im Gespräch mit der dpa. "Aufschlitzen und solche Sachen machen mir nichts aus", fügte er dann hinzu.
Nicole Kidman bekommt Gänsehaut angesichts von Schmetterlingen. Sie findet die farbigen Flatterer unheimlich und gruselig, verriet sie in einem Interview, bezeichnete ihre Phobie aber sogar selbst als "bizarr".
Dieselbe Angst teilt übrigens auch das Model Kylie Jenner.
Superstar Madonna leidet unter Astraphobie, anders ausgedrückt: sie fürchtet sich vor Donner. Aus diesem Grund wird vor jedem Open-Air-Konzert der Wetterbericht akribisch beobachtet und analysiert.
Was für andere schön ist und edle Sammlerstücke sind, geht für Schauspieler Billy Bob Thornton gar nicht: er hat panische Angst vor antiken, also alten Stühlen bzw. Möbeln. In einem Interview gestand er: ""Ich kann die nicht in meiner Nähe haben. Ich finde das ekelhaft." Und: "Es ist eine seltsame Phobie, aber ich hatte das immer schon. Vielleicht kommt diese Angst aus einem früheren Leben – und ich wurde einmal mit einem alten Sessel erschlagen."
In einem anderen Interview schäwchte er seine Angst aber ab: "Ich habe nichts gegen einen Stuhl. (...) Es ist dieses französisch/englisch/schottische alte schimmlige Zeug. Alte staubige, schwere Vorhänge und große Tische mit Löwenköpfen, die darein geschnitzt sind. Zeug, das Könige um sich hatten."
Sängerin und Schauspielerin Rihanna wiederum kann, obwohl sie auf der Insel Barbados geboren ist, Fische ganz und gar nicht ausstehen ("Ichthyophobie"). Die Phobie ist aber nachvollziehbar: "Als Kind war ich mal schwimmen und plötzlich haben mich viele Mini-Fische verfolgt. Sie haben sogar an meinen Füßen geknabbert", so Rihanna.
Ebenso nachvollziehbar und für viele Menschen gar nicht deppat ist die große Angst von Johnny Depp: Er lebt mit Coulrophobie, der großen Angst vor Clowns. Der Grund: Das immer grinsende und lachende Gesicht sei nicht durchschaubar, erklärte er in einem Interview. Man wisse nie, was die Person unter der Maske wirklich denke und ob diese nicht vielleicht sogar vorhabe, einen um die Ecke zu bringen.
Die Kollegen Robert Pattinson und Daniel Radcliffe teilen übrigens Depps Meinung.
Marvel-Star Scarlett Johansson ist tierlieb, doch mit Vögel kann sie so gar nichts anfangen, hegt sogar eine irrationale Angst vor ihnen – was man auch "Ornitophobie" nennt. Nicht nur die Schnäbel, auch das Gefieder, die Flügel und das Flügelschlagen jagen ihr eine Heidenangst ein.
Fußball-Ikone David Beckham (am Foto mit Ehefrau Victoria) hat ebenfalls Angst vor Vögel. Doch nicht nur das: Er fürchtet sich auch vor Fröschen – und Unordnung löst Panik in ihm aus ("Ataxophobie"). Aus diesem Grund muss alles rund um ihn stets aufgeräumt sein, auch in Hotelzimmern. Gerüchten zufolge sortiert er zwanghaft Dinge nach Größe, Farben und Menge.
Talkshow-Ikone Oprah Winfrey, eine der einflussreichsten Frauen der USA, bittet mutig zu den heikelsten Interviews und stellt sich den mächtigsten Männern der Welt. Vor einer Sache hat aber sogar sie Angst: nämlich Kaugummi!
"Meine Oma hat immer Kaugummi gekaut und ihn dann in den Schrank geklebt. Noch heute erlaube ich keinerlei Kaugummis am Arbeitsplatz“, verriet sie in einem Interview zähneknirschend. Sie erzählte auch, dass sie einen Teller wegwarf, nachdem ein Gast einen Kaugummi darauf gelegt hatte.
Der Ex-N*Sync-Sänger Lance Bass fürchtet sich tatsächlich vor Buzz Lightyear, dem Astronauten aus der Pixar-Filmreihe "Toy Story". Der Held zahlreicher Kinder löst bei ihm eine Gänsehaut aus. Oder ob das nur ein Gerücht ist? Ein Statement von Bass zu seiner Phobie konnten wir nämlich nicht finden.
Fast schon ähnlich skurril ist die Phobie von Schauspielerin Megan Fox: Sie fürchtet sich vor trockenem Papier. Anfassen ist für sie nur möglich, wenn ihre Finger feucht sind. Auch Dunkelheit und Keime kann Fox ganz und gar nicht ausstehen.
Mit einer Menge an irrationalen Ängsten muss sich auch Oscargewinner Matthew McCaunaughey herumschlagen. Vor streunenden Hunden läuft er davon und auch Tunneln sowie Drehtüren meidet er, wenn es irgendwie möglich ist. Der Gedanke, darin gefangen zu sein, löst bei ihm Schweißausbrüche aus.
Ähnlich wie Johnny Depps Angst vor Clowns können auch viele Personen die Phobie von Hugh Jackman nachvollziehen – unter anderem Kollege Channing Tatum: beide Stars fürchten sich vor Porzellanpuppen.
Letzterer wurde deswegen von Ellen DeGeneres in ihrer Talkshow aufgezogen: Vor laufenden Kameras erschreckte sie ihn mit einer Puppe. Manchmal helfen eben auch die größten Muskelberge nichts.
Film- und Serienstar Christina Ricci hat nicht nur keinen grünen Daumen, sie gerät sogar in Panik, wenn Zimmerpflanzen nur in ihrer Nähe sind. Ricci hält dies für durchaus rational: "Sie sind schmutzig. Es ekelt mich alleine bei dem Gedanken, dass Pflanzen im Haus sind. Es macht mich wahnsinnig", so die Schauspielerin in einem Interview. Swimmingpools flößen ihr ebenso Angst ein.
Kyra Sedgwick, Schauspielerin und Ehefrau von Kevin Bacon, graut es vor sprechendem Essen in Filmen, Serien oder Werbungen. Bei Spots wie jenen für "M&Ms" wechsle sie deshalb den Sender, verriet Bacon in einer Talkshow.
Schauspieler Elliott Page wird man wohl nie am Tennisplatz sehen – oder nicht mal vorm Fernseher, wenn ein Match übertragen wird: Denn er empfindet Furcht, wenn er Tennisbälle sieht. Er achtet angeblich penibel darauf, sie weder zu sehen noch mit ihnen in Berührung zu kommen.
Den Phobien-Vogel schießt wohl Kultrocker Axl Rose von Guns N' Roses ab: Er hat große Angst vor dem Buchstaben "M". Er ist nämlich fest davon überzeugt, dass dieser im Allgemeinen verflucht sei. Das ist auch der Grund, wieso er niemals an einem Ort, der mit einem M beginnt, auftritt.
