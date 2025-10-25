Ängste sind menschlich, ja sogar sinnvoll: Sie schützen uns vor Gefahren und machen uns darauf aufmerksam, achtsam zu sein. Manchmal aber können Ängste aber auch in krankhafte Phobien umschlagen, die das Leben beeinträchtigen und für die menschliche Psyche wie ein umfassendes Höllenfeuer anmuten, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint.

Auch Promis sind davor nicht gefeit. Fast schon typisch für Hollywood und ihre Traum-Fabrikanten sind diese Ängste und Phobien teils sehr exzentrisch, sehr schräg und wenig nachvollziehbar. Manchmal auch zum Schmunzeln. Für die Betroffenen sind sie aber durchaus ernst und zermürbend. Ein Über- und Einblick in die skurrile Phobien-Welt der Stars.