Senta Berger über Adorf: "Auf eine vielleicht kindische Art hielt ich Mario für unsterblich"

Schauspielerin Senta Berger hat mit emotionalen Worten an ihren kürzlich gestorbenen Kollegen und Freund Mario Adorf erinnert. "Auf eine vielleicht kindische Art hielt ich Mario für unsterblich", schreibt die 84-Jährige in der Zeitschrift Bunte. "Die Erinnerungen überfluten mich."

Berger: "Kannte Mario Adorf länger als meinen Mann"

Mario Adorf war vergangene Woche im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. "Ich kannte Mario Adorf länger als meinen Mann. Und das will was heißen", schreibt Senta Berger weiter. Kennengelernt hatte sie Mario Adorf demnach 1962 auf einer der vielen Gartenpartys während der Berlinale. Gemeinsam hätten sie die Nacht durchgefeiert. "Wir waren tanzen. Wir tranken Bommi mit Pflaume und viel Kaffee. Wir lachten viel."