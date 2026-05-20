Senta Berger: "Jeder Tod eines geliebten Menschen ist aufs Neue grausam"

Schauspielerin Senta Berger hat ihren Beruf immer auch als demütigend empfunden, hieß es am Mittwoch. "Jedes Mal, wenn man Probeaufnahmen macht und dann ein anderer für eine Rolle vorgezogen wird, schmerzt das. Wieso der oder die, wieso bin ich nichts wert? Da kann man nicht gelassen sein. Man fühlt sich hilflos", sagte sie dem Magazin stern.

Für ihre Rolle im Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ist die 85-Jährige aktuell nominiert für den Deutschen Filmpreis als Beste weibliche Hauptrolle, vor fünf Jahren hatte sie dort bereits einen Preis für ihr Lebenswerk verliehen bekommen.

"Es wird nie besser"

Angesprochen auf die Todesfälle ihres Ehemanns Michael Verhoeven und ihres langjährigen Freundes und Filmpartners Mario Adorf sagte die Österreicherin: "Machen Sie sich keinerlei Hoffnung, es wird nie besser, jeder Tod eines geliebten Menschen ist aufs Neue grausam. Man gewöhnt sich nicht daran."