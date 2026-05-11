Senta Bergers größtes Geschenk war Mann Michael Verhoeven: "Haben gespürt, da passiert Großes"

Schauspielerin Senta Berger wird am 13. Mai 85 Jahre alt - und arbeitet immer noch. Unter der Regie ihres Sohnes Simon Verhoeven spielte sie in der erfolgreichen Tragikomödie "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", für die sie nun auch als beste Hauptdarstellerin für den Deutschen Filmpreis am 29. Mai nominiert ist.

"Michael, natürlich"

Ein aufregendes, glamouröses Leben - doch das schönste Geschenk war nicht der Erfolg, sondern die Liebe, "Michael, natürlich", sagte Berger der dpa in München. 1963 traf sie am Filmset von "Jack und Jenny" den drei Jahre älteren Mediziner Michael Verhoeven, der nebenbei schauspielerte. Ein Filmkuss brachte sie zusammen - der Beginn einer großen Liebesgeschichte, die 1966 durch eine Hochzeit und später mit den Geburten ihrer Söhne Simon und Luca gekrönt wurde.

"Er hat es ja auch so empfunden, dass es ein unglaublicher, glücklicher Zufall war, dass wir uns überhaupt begegnet sind, es hätte ja auch ganz anders sein können, und dass wir uns so stark auf aufeinander eingelassen haben", sagt Berger heute. "Auch das hätte anders sein können, dass es halt ein Flirt ist oder eine flüchtige Begegnung beim Film. Aber wir haben schon beide gespürt, da passiert jetzt etwas Großes zwischen uns."